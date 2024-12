Útravaló – 2024. december 2.

A szentmisében mindig mondjuk: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Több kérdést is felvet ez a mondat. Mennyire vagyunk őszinték, amikor kimondjuk ezt? S mit teszünk, hogy ne így legyen? Kettős jelentése van a szónak: jelenti egyrészt azt, hogy valaki méltó valamire, másrészt azt, hogy valakinek méltósága van. Az, hogy valaki méltó valamire, egyúttal azt is jelenti, jogosult arra, hogy kérje. A római katona pontosan tudja, hogy abban a sorban, ahol a gyógyulásra várók állnak, ő nagyon hátul van. Mégsem úgy tesz, mint az ószövetségi történetben Námán, aki – leprásként is – rangon alulinak tartja, amit Elizeus próféta üzen neki, hogy tudniillik megtisztulása érdekében hétszer fürödjön meg a Jordánban.

