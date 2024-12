Útravaló – 2024. december 20.

Honnan tudhat erről az eseményről Lukács? Honnan bárki is? Van rá felelet. „Atyád, aki a rejtekben is lát” – említi Máté. Az Atya bizonyos értelemben lehetővé teszi, hogy az ő rejtekébe is belásson az ember. Intimitása ellenére, vagy éppen azért, semmi sem hasonlítható az angyali üdvözlet jelentőségéhez. Mózes és az Úr találkozása a szövetségkötésnél úgy történik, hogy Mózes felmegy a hegyre. Itt az Úr jön le egy leányhoz. Hírül adni az örömhírt, a kinyilatkoztatásról beszélni nem indiszkréció, inkább kötelesség. Így tudhat róla Lukács. Mennyire másként és mennyivel többet értünk meg abból, amit elfogadunk! Nem csak úgy általában, hanem magunkra nézve kötelezőnek tartva. Így lett a Szűz áldott!

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír