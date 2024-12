Útravaló – 2024. december 21.

János dörömbölni kezd, Erzsébet pedig a kisgyermekes anyukák éberségével azonnal tudja, hogy valami rendkívüli történik, és Máriát meglátva örömmel kiált fel. Anya és gyermeke örömükben együtt ujjonganak. Erzsébet Máriát áldottnak nevezi az asszonyok között, és áldottnak az ő méhe gyümölcsét. Mária is megszólal, hálát mond Istennek. Egyvalaki hallgat csak e négyszemélyes találkozón. Jézus itt még alig néhány hetes csupán. Jó harminc évvel később talán éppen erre a helyzetre utalva mondja Jánosról, hogy aszszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb nála. Az Úr válasza nem marad el – ha utóbb is, de van válasz. Ha nem sajnálod tőle és anyjától a dicséretet, előbb-utóbb magad is dicséretben részesülsz.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír