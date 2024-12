Útravaló – 2024. december 26., Szent István, első vértanú

Karácsony másnapján kissé nehéz Szent István diakónus vértanúságát ünnepelni. Olyan, mint amikor az Úr a nagy csodái után szenvedéséről és haláláról kezd beszélni tanítványainak. Egy ilyen ámulat után mondja Péter mesterének, Jézusnak: Isten ments, Uram, ilyen nem történhet veled! Most, hogy a csodálatos karácsonyi ünnepek közvetlen közelében Szent István diakónus vértanúságának ünnepét tartjuk, mégiscsak van egyfajta kijózanító jellege a napnak. Figyelmeztet bennünket, hogy kereszténységünkkel vértanúság is járhat. Nem azért, mert bűnösök vagyunk, vagy mert rossz helyre születtünk, nem is azért, mert valakivel rosszat tettünk. Az okot maga Jézus Krisztus nevezte meg: miattam teszik veletek.

Fotó: Merényi Zita

