Útravaló – 2024. december 27., Szent János apostol és evangélista

Szent János apostol akár tanúja is lehetett István vértanúságának. És megannyi vértanú halálának is. Beleremeg az ember, ha arra gondol, hogy János élt a legtovább. És mint a legtovább élő testvér, minden apostoltársát elsiratta. Vajon hogyan fogadta a két-három évenként érkező híreket: meghalt István, Jakab, meghalt Péter is, meghalt Bertalan és András, Pál! És ahogy jöttek a hírek apostoltársai vértanúhaláláról, egyik a másik után, biztosan fájdalommal élte át a többiek szenvedését. Tudjuk, hogy ő is szenvedett, forró olajba mártották, és ezért – bár nem halt meg – őt is megilleti a vértanúság pálmája. Nemcsak Máriát vette magához, hanem apostoltársait is szívében hordozta.

Fotó: Merényi Zita

