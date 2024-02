Útravaló – 2024. február 15.

Az élet az odaadás által gyarapodik, ahogy azt mi magunk is ajándékként kaptuk. Az Úr Jézus, akinek léte szüntelen önajándékozás, a kereszt felé haladva tudatosan néz szembe azzal, hogy ez neki – miután már Istennel való egyenlőségét odaadta – most emberségének elvesztésével is jár. Az evangéliumi szövegben előforduló kell arra a belső szükségszerűségre utal, hogy számára a lét nem más, mint másikra irányultság, s ha ez keresztet követel, akkor azt is vállalnia kell, mert egyébként bűnös módon tékozolná el önmagát. Jó tükre Krisztus-kapcsolatomnak annak megvizsgálása, hogy a belsőleg kényszerítő kell mennyire motivál az életvitelemben.

Magyar Kurír