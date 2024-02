Útravaló – 2024. február 6.

Majd minden emberben ott a reflex, hogy saját elgondolásainak, megszokásainak isteni tekintélyt kölcsönözzön, és az alapján érveljen. A szinoptikus evangéliumokban sorra megjelenik ez a probléma, de annak ellenszere is, hogy ugyanezzel az intenzitással inkább Istenhez és embertársainkhoz kötődő szolgálatunkhoz ragaszkodjunk. A kommunizmus idején egy rendtársunk olyan templomban volt sekrestyés, ahol egy látszólag nagy tekintélyű hívő amiatt méltatlankodott, hogy mindenki erre az egyszerű testvérre hallgat, és nem rá. Hívőtársa azt mondta ekkor a tekintélyét féltőnek: ha télen a reggel hatos misékre te is ellapátolod a havat, mint ő, rád is hallgatni fognak.

