Útravaló – 2024. január 11.

A választott nép nagy fájdalmat él át, mert a filiszteusok az ütközet során elvitték a szövetség ládáját. A folytatásból viszont kiderül, hogy rövid időn belül vissza is adják, miután súlyos csapások érik őket. Az egyik nép a másik nép szent tárgyaival nem tud mit kezdeni, mert az ő útjuk Istenhez nem az, mint a másik népé. Azt hiszem, ugyanez a helyzet itt és most, például a családon belül. A szülők csak szeretetet tudnak átadni gyermekeiknek, vallásosságot nem. Illetve a vallásosságot is át lehet adni, de abból nem szeretet születik a gyermek fejében, hanem tisztelet. Az eredmény: a gyerek nem szeret templomba járni. Szánok-e annyi időt a rám bízottakra, hogy ne csak tiszteletet váltsak ki belőlük, hanem szeretetet is?

