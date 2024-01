Útravaló – 2024. január 18., Árpád-házi Szent Margit szűz

Árpád-házi Szent Margit élete kapcsán elgondolkodhatunk arról (is), hogy mennyi szabadsága lehetett neki, amikor a szülei előre döntöttek a sorsáról. Nekünk, akiknek állítólag megvan a szabadságunk, és nem a középkorban élünk, vajon sikerül-e mindennemű befolyástól mentesítenünk magunkat, és a döntéseinket szuverén módon meghoznunk? Aligha. A társadalmi, kulturális beágyazottság markánsan befolyásolja a mi szabad akaratunkat is. Nem akármerre tart, hanem mederben folyik a mi életünk is. Az a kérdés, hogy ebben a mederben gyorsabban vagy lassabban folyik-e az életünk folyama? Milyen más vizek (hatások) vegyülnek belé? Margit Istennek adta az életét, így volt szabad. Ha mi nem neki adjuk, akkor nem leszünk szabadok, a látszólagos függetlenségünk ellenére sem.

