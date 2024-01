Útravaló – 2024. január 19.

Saul irigy volt Dávidra. Nem bírja feldolgozni, hogy népszerűbb, mint ő. Valakitől hallottam, hogy az irigység az a bűn, amelyből egyik félnek sincs haszna. Akire irigykednek, az legtöbbször nem is tud erről az érzésről, aki pedig irigykedik, az meg csak forog keserű levében. Akkor áll be változás, ha az irigységből megszületik a döntés, hogy ezentúl máshogy élek. De itt már meg is szűnik az irigység, és elkezdődik valami új, éppen az irigyelt ember láttán. Innen kezdve viszont jó példáról beszélünk. Az irigy ember csak sajnálkozik, magába zárkózik és önmaga körül forog. Ha túllépek önmagam árnyékán, akkor fogok élni igazán.

