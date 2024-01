Útravaló – 2024. január 30.

Dávid serege győz a csatában, de fia, Absalom odaveszik. Így a győzelem híre mégis gyászos lesz Dávid számára. Hányszor vagyunk úgy, hogy például szakmai vagy munkahelyi vonalon minden rendben van, de a magánéletünkben nem. Melyik érzés győz a kettő közül: a külső öröm vagy a belső bánat? Nyilván az utóbbi. Előfordul olyan helyzet is, hogy a külvilág kemény próbatétel elé állít, de a lelkivilágom rendben van. Melyik győz a kettő közül? Nyilván az utóbbi. A belső életünknek roppant hatása van az egész világlátásunkra. Ha rosszul érzem magam, nagyon nehéz, szinte lehetetlen szépnek látni a világot. Ha rosszul érzem magam, indokolatlanul bántani fogok másokat, és felnagyítom a bajokat is. Ha jól érzem magam, sokkal könnyebb alakítani a külvilágot is.

