Útravaló – 2024. január 31.

Bosco Szent János csodát művelt a torinói gyerekekkel. Azokkal, akiket az akkori felnőttek kezelhetetleneknek tartottak. Ugyanez volt a helyzet háromszáz évvel korábban, Néri Szent Fülöp idején is, Rómában. És ma is ez a helyzet. Nem érdekes, hogy a mai felnőttek azokat a gyerekeket tekintik magatartásuk alapján mérvadóknak, akikkel koruk társadalma nem tudott mit kezdeni? Azt hiszem, a gyerekeket csak elméletben könnyű szeretni, az itt levőket mindig nehéz, és életszentséget kívánó feladat. Ez a lelkiállapot igaz a felnőttek világára is. Sokkal könnyebb szolidárisnak lenni a több ezer kilométerre élő szerencsétlenekkel, mint az itteniekkel. Ők viszont itt vannak, előlük nem tudunk elbújni.

