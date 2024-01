Útravaló – 2024. január 9.

Jézus a súlyos helyzetekben azonnal lép. Amikor élet-halál kérdése kerül szóba, mint a mai evangéliumban is, Jézus azonnal adja az életet, és meggyógyítja a megszállottat. Hétköznapjaink során rengeteg „azonnallal” találkozunk, de nem evangéliumi szinten, hanem másképpen. Ezt meg azt vedd meg, azonnal. Ne gondolkozz, ne vacakolj, vedd meg, mert különben átlép fölötted az élet. Leteper, bedarál, eltüntet. Türelmetlenek lettünk, minden azonnal kell. Ami viszont azonnal jön, az hosszabb távon annyit is ér. Nagyon nehéz felülemelkedni ezen az akciós szemléleten. Próbálom magam is ezt tenni. Ha vásárolok, nem azért teszem, mert akciós a termék, hanem mert szükségem van rá. Az ember nem akciós termék. Jézus ma is megszabadít démonjainktól, ha hagyjuk.

Magyar Kurír