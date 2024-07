Útravaló – 2024. július 19.

Gyakorta megszólaltatja a vallásos ember nagy kérdését az Ószövetségi Szentírás: hűséges voltam, törtem magam érted, Istenem, és most azt látom, nélküled élőknek jobban megy soruk, könnyebb az életük. Ezt fogalmazza meg Izajás könyvében Ezekiás király is, aki elkeseredésében a fal felé fordul. Azt látjuk, az Úr ezt a tőle elforduló vallásos embert sem hagyja magára, a próféta által még szólítgatja is. Nemrég beszélgettem valakivel, aki ugyanígy sorolta Istennel kapcsolatos bajait, majd egyszer csak felfakadt belőle az újszövetségi válasz: azt hiszem, éppen e szorongatások közepette lelhetem meg az Istent önzetlenül szeretni tudó szív titkát.

Magyar Kurír