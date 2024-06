Útravaló – 2024. június 11.

„Menjetek és hirdessétek: Közel van a mennyek országa! (…) Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok.” Jézus elküldi apostolait, és elmondja nekik, mit tegyenek, mit vigyenek magukkal. Egy életprogramot ad tehát nekik. Hirdetniük kell szavaikkal és tetteikkel, hogy Isten közel jött hozzánk, a teremtményeihez, s országa nem egy távoli valóság, hanem egészen közeli. Ha mernek ráhagyatkozni az Atya akaratára – ahogyan Jézus is teszi –, akkor megtapasztalják a csodákat egész útjukon. Ezért mondja nekik Jézus: ne az emberi biztonságot és megoldásokat keressék, mert akkor nem fogják érezni annak erejét, aki küldi őket. Ez ma is érvényes minden apostolra és Krisztus-követőre. Elindultál már?

