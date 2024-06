Útravaló – 2024. június 18.

„Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a jutalmatok?” Az Ószövetségben a felebaráti szeretet a szűkebb környezetre irányult vagy azokra, akik jót tettek az illetővel. Csak a családon, rokonságon, vallási közösségen belüliek felé volt érvényes. Jézus azt kívánja, hogy emelkedjek fölé ennek az ösztönös magatartásnak, és előlegezzem meg a szeretetet embertársaim iránt. Isten is ezt teszi velünk, teremtményeivel. Ő előbb szeretett minket, mint ahogy mi szerettük őt. Számodra is megelőlegezi szeretetét és bizalmát a mennyei Atya! Így mélyebb, bensőségesebb kapcsolatra teszel szert, a fiúi kapcsolatra. Törekszem-e a tökéletességre? Ma én is elsőként akarok szeretni!

