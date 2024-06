Útravaló – 2024. június 20.

„Mert ha ti megbocsájtjátok az embereknek, hogy vétettek (ellenetek), mennyei Atyátok nektek is megbocsájtja bűneiteket.” Jézus többször elvonult imádkozni. Neki mindig volt mondanivalója az Atya számára, mert ő közvetített az ember és a teremtője között. A tanítványok kérték, hogy őket is tanítsa meg így imádkozni. Egyszerűen fogalmaz: Isten a mennyei Atya, ő tudja, mire van szükségünk, még mielőtt kérnénk. Ezért ne a szavak özönében bízzunk, hanem az Atya irgalmában. Mert ahogy mi tudunk megbocsátani, úgy bocsát meg Isten is nekünk. Ő irgalmas hozzám. És én mennyire vagyok irgalmas embertársaimmal? Mikor mondtad legutóbb, hogy „bocsáss meg”, vagy azt, hogy „megbocsátok”? Ma is megteheted!

