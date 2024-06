Útravaló – 2024. június 25.

„Mindazt, amit akartok, hogy megtegyenek nektek az emberek, ti is tegyétek meg nekik!” Három rövid figyelmeztetést találunk itt. Az első az, hogy ne szórjátok a szent dolgokat a kutyák és a sertések elé. Vagyis az Ige megismerése után legyünk bölcsek, mert nem mindenki fogja fel a természetfeletti dolgok értelmét és üzenetét. Másfelől Jézus azt mondja nekünk: legyetek okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok. Az ismeret szelíddé és alázatossá tesz. S a harmadik az aranyszabály: Amit akartok, hogy nektek tegyenek az emberek, előbb ti is tegyétek meg nekik. Figyelj ma arra, hogy ami neked jó, az a másiknak is jó, s ami neked rossz, az a másiknak is az.

Magyar Kurír