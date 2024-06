Útravaló – 2024. június 5.

„Isten nem a halottak Istene, hanem az élőké. Így tehát nagy tévedésben vagytok.” A szadduceusokat a túlvilág és a feltámadás kérdése nem nagyon érdekelte, csak a jólét itt a földön. Ebben látták Isten áldását. Provokáló kérdésükkel Jézust kellemetlen helyzetbe akarták hozni. Ő azonban átlát rajtuk, és megfelel nekik: Isten él, ezért ő ad életet a halál után is. Isten maga az élet, nincs helye benne a halálnak, mert a halál a bűn következménye. Olyannyira igaz, hogy ő maga az élet, hogy Jézusban még a halálos sebeket is magán viseli. Testvér! A te sírod is üres lesz egyszer, mert fel fogsz támadni. Csak a földi jólét érdekel? Hiszel-e az örök életben, vagy csak imádságod közben gondolsz erre?

