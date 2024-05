Útravaló – 2024. május 11.

Milyen jó arról olvasni, hogy együttműködés, közös munka van a tanítványok között! Szent Pál nem magánzó főhős, nem mellékszerepeket osztogat, hanem bizalommal von be mindenkit a közösség életébe. Sok munkatársa van, akiket Szent Lukács is méltónak tart az említésre: Apolló, Priszcilla, Akvilász. Mennyire közösségben gondolkodtak akkoriban, és nem magányos hősök akartak lenni! S hogy megváltozott ez azóta! Még a mi köreinkben is gyakran előfordul, hogy feltűnik egy-egy üstökös, jelenséggé válik, jelenséggé teszik, aztán ahogy jött, el is tűnik. Persze azért jó, ha vannak néha üstökösök, felráznak minket. De igazán maradandót mindig azok alkottak, akik másnak is tudtak teret, feladatot adni, akik elismerték, hogy más is értékes tanú tud lenni, akik közösségben gondolkodnak!

Magyar Kurír