Útravaló – 2024. május 22.

Kié a szabadalmi jog? Mintha Jézus és tanítása, gyógyítása termék lenne. Jézus lehűti a fiatal János apostolt: „aki nincs ellenünk, az velünk van”. Talán éppen ennyi elég lenne manapság is. Ha valaki nem ellenséges, nem le- és bezárt, akkor esetleg már lehet beszélni vele, értelmes párbeszédet folytatni. Nem közönyről van szó, hanem egy jó értelemben vett nyitottságról, egészséges érdeklődésről. De még akkor is ott a kérdés: termék, szolgáltatás vagy új élet? Bár látszódna sok keresztény életén, papokén, szerzetesekén is, hogy Krisztus új életet ad, és nem a világ szerintit! Bár gyakrabban tudnánk mondani: „ha Isten is úgy akarja”, és bár komolyan is gondolnánk ezt az ő akaratát fürkésző hozzáállást!

