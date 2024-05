Útravaló – 2024. május 29.

A mai evangéliumi szakasz hosszú párbeszéde elterelheti a figyelmünket egy érdekes részletről: „Jézus elöl ment, a tanítványok pedig aggódva követték őt.” Más fordításokban még azt is olvashatjuk, hogy álmélkodva nézik Jézust és tanítványait. Min csodálkozhatnak? Valószínűleg Jézus híre már eljutott hozzájuk, és meg akarják nézni, ki is ez a nagy hatású tanító. Jézus nem jön zavarba, annál inkább a tanítványok, akik már aggódnak is miatta. De talán legjobban magukat féltik. A biztonság kedvéért ketten már a mennyei helyeiket intézik. Jézus nagyon természetesen közli velük: szenvedni fognak, így jutnak el a dicsőségbe. Ugyanakkor vissza is rángatja őket a valóságba: minden jövendő nagyság titka a jelen kicsiségében rejlik!

Magyar Kurír