Útravaló – 2024. május 3., Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok

Hányféle módon próbálja meghatározni az ember kétezer év óta, hogy ki is Jézus? Maga a Szentírás is sokféle elnevezéssel illeti, amelyek összefüggenek azzal, hogy ki is ő. Említik az Isten Fia, az Isten Báránya, próféta, az Úr, a zsidók királya, a Pantokrátor, a Messiás, az Üdvözítő, Krisztus és a Megváltó megnevezéssel is. Ezek is sokat segítenek a megértésében, de talán még többet segít, hogy ő maga mit mond magáról. „Én vagyok az út, az igazság és az élet” – hangzik el ma Jézus szájából. Már ez is lenyűgöz bennünket, és hallatlan távlatokat nyit nekünk, így Jézus állandó feladat számunkra. Az utat járni kell, az igazságot állandóan keresni és érvényesíteni, és az élet így megtelik Istennel. Húsvét öröme és nagyszerűsége az apostolok tanúságának hagyatéka számunkra. Ők személyesen tapasztalták meg a feltámadt Krisztust. Mit kezdünk ezzel az örökséggel?

