Útravaló – 2024. május 31.

Igazi hullámvasút a mai evangéliumi rész. Örömujjongás, aztán átok, majd a vad templomi jelenet, végül tanítás az imádságról. Vigasztaló ezt így együtt látni Jézusunk életében, mert így még sokkal közelebb érezhetjük őt magunkhoz. Talán mi is fel tudunk idézni olyan napokat, amikor hasonló érzelmi hullámokon voltunk. Amit ma tanulhatunk tőle, az az, hogy nem ragadt bele a völgyekbe; állandó mozgását érzékelteti az evangélista azzal is, hogy ki- és bemegy Jeruzsálembe. Éjszaka nyugalmas helyre vonul. Tudatosan legyen nekünk is nyugalmas helyünk, ahová vissza tudunk vonulni, ahol erőt gyűjthetünk, s aztán újból és újból induljunk neki, hogy bizalommal és bátran teljesítsük a mennyei Atya akaratát.

Magyar Kurír