Útravaló – 2024. május 4.

Hová tűnt a kereszténység a világunkban? Nemrég a népszámlálási adatokból is szomorú híreket kaptunk hazánkat illetően. Hosszan lehetne elemezni az elmúlt évtizedek tendenciáit, keresni az okokat, vizsgálni a jelenségeket. Kesereghetünk, mutogathatunk is, de az nem igazán visz előre bennünket. Először is vegyük tudomásul Jézus szavait: „Ha a világ gyűlöl titeket, tudjátok meg: engem előbb gyűlölt.” Ezzel jár a kereszténység. De fontos, hogy miért mondja ezt Jézus. A parancsok megtartásáról beszél: ha ezért gyűlölnek, hát legyen. Az Apostolok Cselekedeteiben is ezt olvassuk: „Lelkükre kötötték, hogy tartsák meg az apostolok és a jeruzsálemi presbiterek által hozott végzéseket. Így az egyházak megerősödtek a hitben, és a hívek száma napról napra gyarapodott.” Szigorúak vagyunk magunkkal a hitből fakadó törvények és parancsok megtartásában?

