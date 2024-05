Útravaló – 2024. május 6.

Milyen nagy mozgásban vannak az első tanítványok, micsoda utakat járnak be! Lelkesedésük, egyszerűségük, tanúságtevő erejük megfogja az őket hallgatókat, és Krisztus követőivé lesznek. A fizikai mozgás, ha kimozdulunk a mindennapokban, a lelkünket is mozdítja. Egy jól szervezett utazás, egy tartalmas zarándoklat is meg tud mozgatni bennünket, s lelkünket frissíti. De már egy ilyen út emléke is képes új erőre segíteni. Nézzük ma végig utazásainkat, lelki utunkat, és vigyük azt a feltámadt Krisztus elé! Ugye, hogy tudunk tanúskodni a kapott jókról, a kegyelmekről, ha igazán átgondoljuk az életünket? Mennyi elrejtett kincs van az utunkon, amit már csak visszafelé látunk! Legyünk tanúi ennek, és egyszerű, de lelkes szavakkal biztassuk a fáradtakat, a keresőket, a bizonytalankodókat!

