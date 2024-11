Útravaló – 2024. november 13.

A szeretetet nem lehet bezárni. Erről tanúskodnak azok az emberek, akikre ma emlékezünk. Ők a magyar szentek és boldogok. Azok, akik itt születtek és itt is maradtak, azok, akik nem itt születtek, de Magyarországra jöttek, és azok is, akik itt születtek, de aztán idegen földön éltek. A szeretetet nem lehet bezárni, de a szeretetben élő ember is elfárad. Ahhoz, hogy mindig megélhessük a szeretetet, időről időre el kell vonulnunk. Rövidebb-hosszabb ideig fel kell töltődnünk, különben szétforgácsolódik az erőnk, és eljutunk oda, amikor rávágjuk a világra az ajtót, mondván, ezek nem érdemlik meg az áldozatot. A szeretetben élő ember is küszködik az érzéseivel, tudja, hogy nincs minden pillanatban a topon, de elfogadja önmagát s ezáltal másokat is olyannak, amilyenek. Így képes mindig újrakezdeni.

Magyar Kurír