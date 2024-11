Útravaló – 2024. november 18.

Ma elkezdjük olvasni a Jelenések könyvét, és tesszük ezt két héten keresztül, egészen az egyházi év végéig. A Jelenések könyve minden látszat ellenére nem jóslatok gyűjteménye, noha időről időre szeretik így beállítani. Az I. század vége felé, amikor megírták, a keresztény közösségek már megtapasztalták, milyen az, ha nyíltan üldözik őket a hitükért. Másfelől úgy tűnt, hogy Jézus „közeli” második eljövetele késik. Mintha magukra lennének hagyva. Ebben a helyzetben a szerző bátorításnak szánta művét. A rengeteg szürreális kép felfogható talán úgy is, mint végtelenre nagyított álmok sorozata, amelyeket a félelemben élő ember fantáziája szül. A hetes szám sokszori említése viszont azt is mutatja, hogy nemcsak a mindennapjainkat, hanem még lázas álmainkat is áthatja és rendezi Isten közelsége.

Magyar Kurír