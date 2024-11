Útravaló – 2024. november 23.

A Jelenések könyvének mai részlete két tanút említ. Az idők folyamán sokféleképpen próbálták már azonosítani ezt a két tanút. Vajon kikre gondolhatott a szerző? Azt hiszem, szabadabban is kezelhetjük ezt a kérdést. A következőképpen: ahhoz, hogy valami időtálló és helytálló legyen, hogy véleményből tézissé váljon, célszerű jobbról is, balról is megtámogatni. Két oldalról, vagy akár még több oldalról is. Nemcsak jogi kategória ez, hanem a mindennapi élet velejárója. Korunk embere nem különösebben foglalkozik azzal, hogy időtálló dolgokat mondjon. Ugyanakkor igencsak méltatlankodna, ha mások hirtelen jött véleménye rá nézve követendő, kötelező lenne. Szeretjük kiadni a véleményünket, de nem szeretjük, ha mások véleménye túlzottan befolyásol bennünket. Jó lenne eljutni oda, hogy a véleményeket az igazság jegyében értékeljük. Azaz több oldalról, több „tanúval”.

