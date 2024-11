Útravaló – 2024. november 25.

Mindig elcsodálkozom a Szent Katalin-kolostor fotóját látva. Hogyan tudnak ott megélni a szerzetesek? A kősivatag kellős közepén, víztől, vegetációtól távol. A Sínai-hegyen Jahvéval találkozott Mózes, aki a vándorlás során vizet fakaszt a sziklából. Szent Katalin életét olvasva nem annyira életrajzi adatokkal találkozunk, hanem inkább legendákkal. Sokakat, több száz embert megtérített. Egyszerűen nem tudtak mit kezdeni vele a római hatóságok. Képtelenek voltak megtörni. Isten embere volt. Pontosabban most is az, hiszen emlékezünk rá, ő pedig közbenjár értünk. Isten emberét nem lehet megtörni, és bárhol, bármilyen körülmények között, a legélhetetlenebb lelki kősivatag közepén is életet sarjaszt a jelenléte.

