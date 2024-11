Útravaló – 2024. november 26.

Az aratáshoz hozzákapcsolódik a vér is a Jelenések könyvének ma olvasott szakasza szerint. A beteljesüléskor tényleg vérre mennek majd a dolgok. Addig nem feltétlenül. Bár jó volna, ha addig is bárki, aki kereszténynek meri nevezni magát, apait-anyait beleadna a keresztény életformába. Hogy legyen tétje a Krisztus-követésnek. Sokszor eszembe jut, hogy amikor az emberek manapság keresztelést kérnek, a többségük nem megszokásból kéri-e. Még mindig. Annak ellenére, hogy most, ezekben az években is annyi vértanúja van Krisztusnak, akiknél az aratás valóban együtt jár a vérük hullajtásával. Sokan azonban még a verejtéküket sem hullajtják Krisztusért. Akkor már becsületesebbek azok, akik nem Krisztusért ugyan, de képesek igazán lelkesedni valamiért. Eszméért, családért, s még majdnem azt mondanám, akár a pénzért is. Ők megtéríthetők. Lásd például Mátét vagy Zakeust… Jó lenne, ha egyszer véget érne a kíváncsiság- vagy a megszokáskereszténység.

Magyar Kurír