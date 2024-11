Útravaló – 2024. november 27.

Úgy tűnik, mintha az emberek nagy többsége nem akarna továbblépni. Olyan szintre jutott a technológia, hogy könnyű azt hinni, nem is lehet más a világunk, mint amilyen itt és most. De valóban a jelen állapot lenne az, amelyre – kimondva vagy kimondatlanul – az őseink törekedtek? Sokan tényleg úgy élnek, mintha nem volna más és különb élet. Feladják ennek az esélyét. Rossz a bűn, de megszokható, legalább a miénk, mint az a savanyú narancs A tanú című ikonikus magyar filmben. Vannak, akik azt gondolják, a világ nem lesz más, jobb, és már a végállapotot éljük. Így érthetjük meg jobban, mit is mondanak ezek a végidőről szóló igék az egyházi év utolsó napjaiban. Amikor ezeket írták, akkor is voltak, nem is kevesen, akik úgy gondolták, nem lesz más a világ, sem pozitív, sem negatív értelemben. A világ azonban változik, és benne mi is mások leszünk. Ezen munkálkodni kell, de a végeredményt nem mi találjuk ki.

