Útravaló – 2024. november 28.

Az ókori zsidó nép életének legnagyobb nyomorgatója a babiloni birodalom volt, amely elfoglalta Jeruzsálemet, lerombolta a templomot, és fogságba hurcolta az embereket. Ebből is adódott, hogy a keresztény gondolatvilágban Babilon lett a bűn szinonimája. Persze más kifejezések is vannak a gonoszra, például a hazugság atyja, csábító, Diabolosz (szétdobáló), Antikrisztus és így tovább. Ám egy név itt sem elég, mert a nevek nem azonosítják be, csupán körülírják a személyt. Nevesítenünk kell a gonoszt, túllépve a puszta elméleten, mivel az a legnagyobb trükkje, hogy elhiteti velünk, nem is létezik. Ami viszont nincs, annak neve sincs. Korunk embere annyira felvilágosultnak tekinti magát, hogy még a gonoszság titkát is fogalmakba zárhatónak véli, hasonlóan Isten titkához. Sajnos azonban a gonosz minden emberi elképzelésre rá tud licitálni.

