Útravaló – 2024. november 4.

Érzéseinket a legnehezebb megszentelni, mert ez a legrakoncátlanabb világ. Tudásunkat, kapcsolatainkat, viselkedésünket és minden mást könnyebb magasabb szintre emelni. A távolságtartást könnyebb megszentelni, mint az azonosulást. Érzéseinkben jelenik meg a minden és a semmi, hiszen valamit vagy nagyon szeretünk, vagy nagyon utálunk. Nincs átmenet. Aki ennek a dimenziónak is parancsolni tud, az nagy ember. Azt hiszem, itt kezdődik az életszentség. Aki ezen a fokon áll, az az igazán érett ember. Aki nemcsak a publikus életét, hanem a magánéletét is igyekszik megszentelni. Azt a dimenziót, ahol voltaképpen azt csinálhat, amit akar. Borromei Szent Károly püspök is így élt. Eljutott oda, hogy már nem foglalkozott azzal, mit gondol róla a környezete. Nem lett rabja sem másoknak, sem önmagának. Szabaddá vált Istenre.

