Útravaló – 2024. november 8.

A „Kapálni nem tudok, koldulni szégyellek” kifejezés egyfajta szállóigévé vált. Még ha fájó is belátnunk, az intéző gondolatvilágában sokan magunkra ismerhetünk. Gyengeségeinknek nem nagyon merünk nyíltan hangot adni, mert az olyan megalázó. Másokról viszont hajlamosak vagyunk ilyesmit mondani. Ez az intéző belekerült az evangéliumba, hasonlóképpen, mint Júdás vagy Pilátus, bár ő nem annyira negatív alak. Jézus megdicséri az okosságát, ami túlemeli őt azon, hogy urát végül is becsapta. Az intéző készül az intézőség utáni világra. Jézus nem ügyeskedésre szólít bennünket, hanem az evangélium továbbadására. Ennek fényében bármit teszünk is, az esetlennek, butácskának fog tűnni, mégis lépnünk kell, nem maradhatunk meg az elméleti vallásosság szintjén.

Magyar Kurír