Útravaló – 2024. november 9., a lateráni bazilika felszentelése

A feljegyzések szerint a Lateranus család nem egészen önként biztosította birtokát a felépülő lateráni bazilika helyszínéül. Mondjuk úgy, hogy Konstantin császár elvette tőlük. Az Egyház történelmében nem egyedi eset ez. Például a Szicíliában található, mozaikokkal kirakott, csodás templomok (Monreale, Cefaù) sem éppen a „helyi hívek adományaiból” épültek fel, hanem az Európát végigdúló normannok által összeboronált javakból. Mit is mondhatunk erre? Bontsuk le ezeket az épületeket? Véletlenül sem. Mennyi emberáldozatot követelt a középkori katedrálisok építése is! A lateráni bazilikához is kapcsolódik a közismert megnevezés: Egyházunk anyaszentegyház. A lelki és örök javak forrása, ha valaki keresi ezeket. Azonban egyedül Isten emelheti ki a bűnös érdekek világából ezeket az emberi alkotásokat. S ő ezt meg is teszi. Ha valaki e helyekre látogat, megfeledkezik a külvilágról, és lelke Istenhez emelkedik. Ezért jó, hogy vannak ilyen szentélyeink.

Magyar Kurír