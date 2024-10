Útravaló – 2024. október 15.

Minden kapcsolatban fontos, hogy tiszta és rendezett legyen. Bár sokat segít az etikett, s a viselkedési, öltözködési szabályok a belsőt is alakítani tudják, mindezek könnyen átalakulhatnak álarcokká, felvett pózokká. Jézus erre figyelmeztet ma bennünket: a minket körülvevő dolgok, a külsőségek érdekes ragaszkodást alakíthatnak ki, amely nem ad teret a Szentlélek munkálkodásának. „Adjátok inkább oda a rászorulóknak azt, amitek van” – biztat Jézus, és talán nemcsak az anyagiakra gondol, hanem az időnkre, tehetségünkre, képességinkre is. Mert sokszor ezeket is visszatartjuk, és elzárkózunk a másik elől. Éljük meg a hitünket szeretettel, tevékenyen, ez lesz az igazi tanúságtétel Istenről.

Magyar Kurír