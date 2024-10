Útravaló – 2024. október 16.

Szent Pál szavai nagyon egyértelműek és iránymutatók. A test cselekedetei jól tetten érhetők a saját életünkben is. Érdemes a helyükön kezelni ezeket, és beleállni a küzdelembe újból és újból. Érdemes figyelnünk ma magunkat: mikor válunk feszültté, és mikor tudunk könnyedek lenni? Talán mondanom sem kell, hogy a test kísértései a lelkünket is megfeszítik, ingerültek leszünk tőlük, rosszkedvűek, morcosak. A Lélek gyümölcsei azonban könnyed és kellemes emberekké varázsolnak bennünket. Rohanós napjainkban kedvetlenül rójuk a megszokott köreinket: gondolatban és tettben is. Vegyük észre, hogy mit hagyunk el ezzel: az igazságosságot és Isten szeretetét. Örüljünk ma az Istentől ajándékba kapott napunknak, és viszonozzuk a miénket megelőző szeretetet!

Magyar Kurír