Útravaló – 2024. október 3.

Vajon hogyan látja Krisztus a mai világot, amikor rátekint? Vajon hogyan láthat bennünket, amikor ránk tekint? Aratnivaló ma is van bőven, munkás már kevesebb. Ezt látjuk mi is. A munkásoknak Jézus különleges eszközöket ad: békességet, gyógyító hatalmat és egyértelmű üzenetet. Hogyan használjuk ezeket az eszközöket, amiket elsőre nehéz meglátnunk? Felfedeztük-e már, hogy Isten nekünk is adja ezeket, csak mi inkább földi támasztékokat (bot) és földi tartalékokat (tarisznya) akarunk használni a sikeres élethez? Üzenetünk egyértelműségéről már inkább ne is beszéljünk ebben a relativizált világban. Próbatételeinkben legyen példa számunkra Jób, és tegyünk hozzá hasonló egyértelmű hitvallást: „Tudom, hogy Megváltóm él, és a végső napon feltámadok a földből. (…) szívem titkos reménye ez.”

