Útravaló – 2024. október 30.

Milyen érdekes, hogy Jézus mintha nem a kérdésre válaszolna: nem a mennyiség a lényeg, hanem a minőség. És a minőséget is a ház ura dönti el. Talán saját tapasztalatából merített mondata Jézusnak: „Veled ettünk és ittunk, a mi utcánkban tanítottál.” Lehet, hogy így akart meggyőzni valaki arról, miért segítsen neki. Ami a hétköznapokban másoknál beválhatott, az Istennél nem válik be. Több kell azért Isten ismeretéhez, több kell az üdvösséghez. Az olimpia napjaiban írom ezeket a sorokat: Citius, altius, fortius – Gyorsabban, magasabbra, erősebben! Igaz ez a krisztuskövető életre is, minden életkorban, minden keresztény életállapotban. Szent Ágoston buzdít: „Tedd meg, ami tőled telik, és kérjed azt, amire gyönge vagy!”

Magyar Kurír