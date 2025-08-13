Útravaló – 2025. augusztus 13.

Nézőpont – 2025. augusztus 13., szerda | 5:00
1

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Augusztusban Sánta János, a Váci Egyházmegye papja ad útravalót.

Az egyik legnehezebb krisztusi szabály a testvéri figyelmeztetés, ami majdnem olyan nehéz, mint az ellenségszeretet. Szokták mondani, hogy egy gyermek még alakítható, de egy felnőttet már nem lehet megváltoztatni. Ezzel szemben Jézus azt mondja, bizonyos helyzetekben igenis szólnunk kell embertársunknak, hogy változtasson a magatartásán. Természetesen nem lehet ajtóstól törni rá a másik emberre. Mindannyian érzékenyek vagyunk, és tisztelnünk kell a másik lelki mélységeit. Kialakulhatnak azonban olyan szokásaink, amelyek károsak, s ezeket magunktól nem vesszük észre. Jól jön ilyenkor, ha valaki mer őszintén szólni. Éljünk úgy, hogy merjenek figyelmeztetni bennünket a gyengeségeinkre, és mi is merjünk figyelmeztetni másokat.

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

#liturgikus jegyzet #Útravaló

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató