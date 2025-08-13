Útravaló – 2025. augusztus 13.

Az egyik legnehezebb krisztusi szabály a testvéri figyelmeztetés, ami majdnem olyan nehéz, mint az ellenségszeretet. Szokták mondani, hogy egy gyermek még alakítható, de egy felnőttet már nem lehet megváltoztatni. Ezzel szemben Jézus azt mondja, bizonyos helyzetekben igenis szólnunk kell embertársunknak, hogy változtasson a magatartásán. Természetesen nem lehet ajtóstól törni rá a másik emberre. Mindannyian érzékenyek vagyunk, és tisztelnünk kell a másik lelki mélységeit. Kialakulhatnak azonban olyan szokásaink, amelyek károsak, s ezeket magunktól nem vesszük észre. Jól jön ilyenkor, ha valaki mer őszintén szólni. Éljünk úgy, hogy merjenek figyelmeztetni bennünket a gyengeségeinkre, és mi is merjünk figyelmeztetni másokat.

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír