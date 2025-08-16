Útravaló – 2025. augusztus 16.

Nézőpont – 2025. augusztus 16., szombat | 5:00
Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Augusztusban Sánta János, a Váci Egyházmegye papja ad útravalót.

Jézus kétféleképpen gyógyít. Vagy ebben a világban, vagy odaát. De ha ebben a világban (úgy tűnik is, hogy) nem gyógyít, odaát biztosan. Mai szentünk, Szent Rókus „megúszta” a pestist, noha szenvedett tőle, Gonzaga Szent Alajos mintegy százötven évvel később viszont belehalt. Lourdesról beszélve jól tudjuk, hogy az oda érkező (vagy odavitt) betegek nagyobbik része nem gyógyul meg testileg, de lelkileg megnyugszik. Csak nagyon kevesen gyógyulnak meg testileg is. Isten a kevés csodás gyógyulással megmutatja, hogy mindenkit képes meggyógyítani, és reményünk szerint meg is teszi. 

Fotó: Borsodi Heni

