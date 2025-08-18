Útravaló – 2025. augusztus 18.

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Augusztusban Sánta János, a Váci Egyházmegye papja ad útravalót.

Ahol lakni szeretnénk, oda rendezkedünk be. Ellentmondásos az öröklakás kifejezés, mivel legfeljebb két emberöltő után már az örökösök fogják birtokolni. Jézus mondja, hogy ahol a kincsed, ott a szíved. Ezt nyugodtan mondhatjuk úgy is, hogy amiben hiszünk, oda rendezkedünk be. Szép gondolatokat hallunk erre vonatkozólag a Korál együttes Szálloda című számában. Az öröklakás, mint jogi fogalom, mégis létezik, mert valahol a szívünk mélyén örökkévaló biztonságot keresünk, egy olyan helyet, ahol már úgy rendezkedhetünk be, hogy nincs többé zaklatás, veszély, és nincs az a kockázat, hogy elveszik tőlünk. Ilyen lakás egyedül Istennél van. A vele való találkozásig csak átmeneti otthonaink vannak.

