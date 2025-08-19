Útravaló – 2025. augusztus 19.

A régi ember félt az erdőtől. Mindenféle furcsa élőlények laktak ott, emiatt nem érezte biztonságban magát. A mai értelemben vett természetjárás akkortájt teljességgel ismeretlen volt. A ciszterci rendet, amelynek (újra)alapítóját, Szent Bernátot ünnepeljük a mai napon, éppen az vezérelte, hogy ne csak a hegytetőket „szenteljék meg”, mint a bencések, hanem a teremtett világ bármely helyszínét, például az erdőket, a völgyeket és más helyeket is. Az volt a céljuk, hogy az épített környezettől minél távolabb települjenek le. Isten mindenütt imádható, csak egy a feltétel: ne a zajban keressük őt.

Fotó: Fábián Attila

Magyar Kurír