Útravaló – 2025. augusztus 21.

A mai olvasmány érdekes epizódot állít elénk. A tizenkét ószövetségi bíra egyike, Jefte, az ammoniták fölötti győzelme kapcsán fogadalmat tett, hogy amikor hazaér, akivel elsőnek találkozik, azt a hála jeleként feláldozza az Úrnak. „Vesztére” a saját lánya jött elé. Döntések, elhatározások, tervek nélkül nem tudunk élni. Vehetjük úgy is, hogy fogadalmak nélkül semmi új nem születik. A terveinkbe viszont mindig hiba csúszik, hol kisebb, hol nagyobb, és visszaút nincs már. Talán nem is hiba ez, hanem váratlan helyzet. Attól, hogy kudarcok érnek minket, nem menekülhetünk vissza a gyermekkorunkba vagy más, biztonságos lelkiállapotba. Életünk egyirányú utca. Életünk keresztjét nem lehet megspórolni.

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír