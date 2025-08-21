Útravaló – 2025. augusztus 21.

Nézőpont – 2025. augusztus 21., csütörtök | 5:00
1

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Augusztusban Sánta János, a Váci Egyházmegye papja ad útravalót.

A mai olvasmány érdekes epizódot állít elénk. A tizenkét ószövetségi bíra egyike, Jefte, az ammoniták fölötti győzelme kapcsán fogadalmat tett, hogy amikor hazaér, akivel elsőnek találkozik, azt a hála jeleként feláldozza az Úrnak. „Vesztére” a saját lánya jött elé. Döntések, elhatározások, tervek nélkül nem tudunk élni. Vehetjük úgy is, hogy fogadalmak nélkül semmi új nem születik. A terveinkbe viszont mindig hiba csúszik, hol kisebb, hol nagyobb, és visszaút nincs már. Talán nem is hiba ez, hanem váratlan helyzet. Attól, hogy kudarcok érnek minket, nem menekülhetünk vissza a gyermekkorunkba vagy más, biztonságos lelkiállapotba. Életünk egyirányú utca. Életünk keresztjét nem lehet megspórolni.

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

#liturgikus jegyzet #Útravaló

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató