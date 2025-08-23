Útravaló – 2025. augusztus 23.

A filmekre figyelünk, a szentekre meg nem. Ha a Dél-Amerikában elinduló misszióra gondolunk, mindjárt eszünkbe jut a számtalan visszaélés, amit a hódítók, missziósok elkövettek az őslakosság kárára. Nyilván van valóságalapja ennek, de egyrészt a hódítókat nem szabad egybemosni a missziósokkal, másrészt, ha a történészeknek, hírkészítőknek nem tetszik a keresztény életfelfogás, akkor keresni fognak olyan dolgokat, amikbe bele lehet kötni. És ha akarják, sikerül. Ehelyett inkább olvassuk el Limai Szent Róza életrajzát. Ő az első szent, aki az Újvilágban született. Minden bizonnyal ő is hallott a visszaélésekről, de nem ezek érdekelték, hanem az az addig ismeretlen újdonság, amit a kereszténység hozott. Kérjük közbenjárását a lényeglátáshoz!

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír