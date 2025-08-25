Útravaló – 2025. augusztus 25.

2025. augusztus 25., hétfő
Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Augusztusban Sánta János, a Váci Egyházmegye papja ad útravalót.

Kalazanci Szent Józsefnek, a piarista rend alapítójának emléknapján lássunk néhány gondolatot a közelgő tanévkezdéshez! Nagyon fontos a krisztusi szó és nevelés, mert a mai ifjúság vagy neveletlen, vagy félrenevelt. Kitüntetett helyzetben van, aki jó nevelést kap, és nem tartozik az előző két csoportba. Aki neveletlen, és ezért csapong, az valamivel könnyebben alakítható, mint akit már félreneveltek. Aki neveletlen, az még a nevelés előtt áll, és nem ment el annyira a zsákutca felé, mint az, akinek már olyan szemléletet adtak át, amit nehéz megváltoztatni. Minden oktató és nevelő ismerje fel krisztusi felelősségét, mert Krisztus az egyetlen tanítónk és mesterünk. Minden oktatás és nevelés annyit ér, amennyire Krisztus országának jegyében köti le a gyermek szabad energiáit.

Fotó: Merényi Zita

