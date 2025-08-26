Útravaló – 2025. augusztus 26.

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Augusztusban Sánta János, a Váci Egyházmegye papja ad útravalót.

Jézus nem a bűnösöket bántja, hanem azokat, akik tökéletesnek hiszik magukat. Ezek az írástudók és a farizeusok. Ők Jézus korának „jobboldali” társadalma. Mielőtt bármit gondolnánk, ő ugyanúgy kritizálja a szadduceusokat is, például a feltámadás kérdésében. Ők a mai baloldal előfutárai, akiknek semmi sem szent, és minden titkot meg akarnak magyarázni. Mindezek után azt gondolhatnánk, hogy Jézus „centrista”, de ez sem helytálló. Ő fölötte áll mindennemű e világi problémamegoldási modellnek. Térjünk meg, és minden helyreáll! Ilyen egyszerű a dolog. A bajok megoldása nem kívülről jön, hanem belülről, úgy, hogy másképpen látjuk önmagunkat és a világot. Úgy, hogy nem tartjuk magunkat tökéletesnek, még vallásos emberként sem.

