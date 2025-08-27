Útravaló – 2025. augusztus 27.

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Augusztusban Sánta János, a Váci Egyházmegye papja ad útravalót.

Jézus az írástudókat és a farizeusokat szidja, mert vallásosságukat szellemi fölénnyel élik meg. Addig szoktunk szidni valakit, amíg van remény a változásra. Ha már nincs esély erre, vagy éppenséggel belefáradtunk a küzdelembe, akkor feladjuk. De ez nem béke, hanem valamiféle menekvés. Mi rá szoktuk hagyni a dolgokat a változásra nem hajlandó emberekre. Bizonyos esetekben Jézus sem szidja embertársait, hanem például ezt mondja: „Atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek.” Jézus nem szidja Pilátust vagy a főpapokat sem. Ő azonban soha nem mond le senkiről, csak másféleképpen mutatja meg a szeretet erejét. Vannak helyzetek, amikor a szép szó már semmit sem ér. A vértanúk sem szidják hóhéraikat.

