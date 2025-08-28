Útravaló – 2025. augusztus 28.

Jézus boldognak mondja az embereket, de nem azokat, akik a földi jólétben úszkálva természetfeletti érzéküket elvesztették, hanem azokat, akik tudnak várni az igazi jóra, amely még csak ezután jön el. A jómódú világ nélkülözőknek tekinti és üldözi is őket, mert zavaró a jelenlétük. A hiteles keresztény ember jelenléte nyugtalanítja a nem hívőket – kimondatlanul is ott bujkál bennük, hogy hátha a hívőknek van igazuk. Minden ember boldog akar lenni. Jó volna, ha ezt nem elkapkodva akarná, hanem lelkileg szegényként. Szívünket csak az tölti be, aki kimeríthetetlen, és ez egyedül az élő Isten. A földi értékek kimeríthetők, ezért azokból sosem elég. Egyedül Istenben nyugszunk meg, amint Szent Ágoston, mai szentünk mondta.

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír